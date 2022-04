CINE Plein air- Tout public

CINE Plein air- Tout public, 12 août 2022, . CINE Plein air- Tout public

2022-08-12 – 2022-08-12 5 EUR Tarif : 5€

Repli à la Salle des Fêtes de Saint-Laurent en cas d’intempéries ! 21h CINE plein air avec Mondes et Multitudes (programmation en cours). 5€ aux abords de la la salle des fêtes. Tarif : 5€

Repli à la Salle des Fêtes de Saint-Laurent en cas d’intempéries ! OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville