Ciné plein air « Tous en scène »

Ciné plein air « Tous en scène », 20 juillet 2022, . Ciné plein air « Tous en scène »



2022-07-20 – 2022-07-20 EUR Soirée cinéma en plein air dès 22h à l’espace Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx.

Projection du film d’animation « Tous en scène » de Garth Jennings.

Les plaids, les couvertures, le pique-nique et la petite laine pour le soir sont de sortie !

Stand de confiserie à disposition. Entrée gratuite. Soirée cinéma en plein air dès 22h à l’espace Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx.

Projection du film d’animation « Tous en scène » de Garth Jennings.

Les plaids, les couvertures, le pique-nique et la petite laine pour le soir sont de sortie !

Stand de confiserie à disposition. Entrée gratuite. Soirée cinéma en plein air dès 22h à l’espace Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx.

Projection du film d’animation « Tous en scène » de Garth Jennings.

Les plaids, les couvertures, le pique-nique et la petite laine pour le soir sont de sortie !

Stand de confiserie à disposition. Entrée gratuite. libre de droit dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville