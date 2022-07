Ciné plein air « Roxane » Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Catégories d’évènement: Landes

Landes Saint-Martin-de-Seignanx EUR Soirée cinéma en plein air dès 22h à l’espace Camiade de Saint-Martin-de-Seignanx.

Projection du film « Roxane » de Mélanie Auffret, une comédie pour toute la famille.

Les plaids, les couvertures, le pique-nique et la petite laine pour le soir sont de sortie !

