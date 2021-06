Bray-et-Lû Square du docteur Michel Pistor Bray-et-Lû, Val-d'Oise Ciné plein air – Projection « La bonne épouse » Square du docteur Michel Pistor Bray-et-Lû Catégories d’évènement: Bray-et-Lû

Square du docteur Michel Pistor, le samedi 3 juillet à 21:00

Projection du film _**La bonne épouse**_ de Martin Provost, précédée d’animations musicales proposées par PACT en Vexin et par de jeunes musiciens dont ceux du Conservatoire du Vexin. **Résumé du film** : Depuis des décennies l’école ménagère de Boersch en Alsace se donne pour mission de former ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles. Cependant, à la veille de mai 68, la tâche se complique pour la directrice, Paulette Van der Beck. Projection du film « La bonne épouse » tournée en partie à Bray-et-Lû Square du docteur Michel Pistor Rue de l’école 95710 Bray-et-Lû Bray-et-Lû Val-d’Oise

