Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise Montceau-les-Mines, 6 août 2022, Montceau-les-Mines. Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise

Ecole E. Satie Impasse Louis Jouvet Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Impasse Louis Jouvet Ecole E. Satie

2022-08-06 – 2022-08-06

Impasse Louis Jouvet Ecole E. Satie

Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire EUR La ville de Montceau-les-Mines vous propose trois soirées cinéma avec des films pour toute la famille dans différents quartiers de la ville.

– Vendredi 22 juillet : « Rango » à l’école J. Prévert.

– Vendredi 29 juillet : « OSS 117 Rio ne répond plus » aux Ateliers du Jour.

– Samedi 6 août : « Ponyo sur la falaise » à l’école Erik Satie. La ville de Montceau-les-Mines vous propose trois soirées cinéma avec des films pour toute la famille dans différents quartiers de la ville.

– Vendredi 22 juillet : « Rango » à l’école J. Prévert.

– Vendredi 29 juillet : « OSS 117 Rio ne répond plus » aux Ateliers du Jour.

– Samedi 6 août : « Ponyo sur la falaise » à l’école Erik Satie. Impasse Louis Jouvet Ecole E. Satie Montceau-les-Mines

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Other Lieu Montceau-les-Mines Adresse Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Impasse Louis Jouvet Ecole E. Satie Ville Montceau-les-Mines lieuville Impasse Louis Jouvet Ecole E. Satie Montceau-les-Mines Departement Saône-et-Loire

Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise Montceau-les-Mines 2022-08-06 was last modified: by Ciné Plein Air : Ponyo sur la falaise Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines 6 août 2022 Ecole E. Satie Impasse Louis Jouvet Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire