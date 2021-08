Quint-Fonsegrives Place Bergerot Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Ciné plein air Place Bergerot Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La section cinéma du foyer rural vous propose une séance de cinéma en plein air, le vendredi 3 septembre 2021 à 21 heures, Place Bergerot – Séance gratuite. Le film : “Le grand bain” de Gilles Lellouche. Veuillez amener votre chaise. Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires.

Pass sanitaire obligatoire

Proposé par la section cinéma du Foyer Rural

2021-09-03T21:00:00 2021-09-03T23:00:00

