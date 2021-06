Vertou Parc du Loiry Loire-Atlantique, Nantes Ciné plein air Parc du Loiry Vertou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ciné plein air Parc du Loiry, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Vertou. 2021-07-10

Horaire : 21:00

Gratuit : non La Ville de Vertou vous propose le vendredi 9 et 10 juillet une soirée cinéma au Parc du Loiry. Parmi les 6 films sélectionnés, les Vertaviens ont voté ! Seront projeté vendredi soir « Le 5e élément » de Luc Besson et samedi « Bohemian Rhapsody » de Bryan Singer. Puis c’est en plein air et sur grand écran que vous pourrez : Jusqu’à 21h30 : pique-niquer avant la séance sur le Parc du LoiryÀ partir de 21h30 : participer à un quizz sur le cinéma (uniquement avec un billet de séance de cinéma)À partir de 23h : profiter du film (coussins et couvertures conseillés). Le Ciné Vaillant, partenaire de l’évènement vous proposera un stand de vente : sucreries, glaces, affiches de films… Vendredi 9 et samedi 10 juilletDès 21h30.Clairière du parc du Loiry (derrière le canoë kayak).Gratuit sur réservationAttention dans le cadre du protocole sanitaire, le nombre de participants est limité à 650 personnes par séance (inscription obligatoire par Weezevent à partir du 24 juin) Parc du Loiry Boulevard Guichet Sérex Clouzeaux – Planty Vertou

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc du Loiry Ville Vertou lieuville Parc du Loiry Vertou