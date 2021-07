Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque Sarthe, Yvré-l'Évêque CINÉ PLEIN AIR – OCÉANS Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: Sarthe

Yvré-l'Évêque

CINÉ PLEIN AIR – OCÉANS Yvré-l’Évêque, 13 août 2021, Yvré-l'Évêque. CINÉ PLEIN AIR – OCÉANS 2021-08-13 21:45:00 – 2021-08-13 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque A l’aide de moyens de tournage inédits, Jacques Perrin nous entraîne, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes, pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

1h51min / Documentaire

Lieu : Parc de l’abbaye – Prairie est Cinéma plein air – Océans A l’aide de moyens de tournage inédits, Jacques Perrin nous entraîne, des banquises polaires aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes, pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

1h51min / Documentaire

Lieu : Parc de l’abbaye – Prairie est dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Yvré-l'Évêque Autres Lieu Yvré-l'Évêque Adresse Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau Ville Yvré-l'Évêque