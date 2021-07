Chimilin Chimilin Chimilin, Isère Ciné plein air « Mine de rien » Chimilin Chimilin Catégories d’évènement: Chimilin

Isère

Ciné plein air « Mine de rien » Chimilin, 30 juillet 2021, Chimilin. Ciné plein air « Mine de rien » 2021-07-30 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-30

Chimilin Isère Chimilin FILM DU JOUR : « MINE DE RIEN » de Mathias Mlekuz.

A la tombée de la nuit. Dans le cadre du festival de cinéma en plein air des Vals du Dauphiné. Il y aura une animation et une buvette (si autorisé) à partir de 19h. mairie.chimilin@wanadoo.fr +33 4 76 31 63 62 http://www.valsdudauphine.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chimilin, Isère Autres Lieu Chimilin Adresse Ville Chimilin lieuville 45.57679#5.60028