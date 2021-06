Ifs Ifs Ciné plein air : Mia et le lion blanc + concert Ifs Ifs Catégories d’évènement: Calvados

Ifs Calvados Dans le cadre du programme « Un été sur un plateau », la ville d’Ifs organise une soirée très animée avec un concert et une projection en plein air !

Venez pique-niquer dès 19h ! 21h : concert de Composite. Ce groupe aux influences variées vous propose un voyage des années 70 à nos jours en reprenant des standards disco-funk mais également rock. Avec Yann Robreau, Dorian Cardinaux, Guillaume Huet, Cyrille Hamon, Céline Lelièvre, Vincent Revert.22h45 : Projection de Mia et le lion blanc. Mia noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors que son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie.

Informations pratiques Sur réservation (par mail de préférence) : culture@ville-ifs.fr – 02 31 34 30 25Port du masque obligatoirePrévoyez coussins et chaises pliantesRestauration sur place avec le Comité des fêtes. Pour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.

Informations pratiques Sur réservation (par mail de préférence) : culture@ville-ifs.fr – 02 31 34 30 25Port du masque obligatoirePrévoyez coussins et chaises pliantesRestauration sur place avec le Comité des fêtes. Pour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.



