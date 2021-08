Ciné plein-air Marseille – Septembre Marseille, 3 septembre 2021, Marseille.

Ciné plein-air Marseille – Septembre 2021-09-03 20:30:00 – 2021-09-03

Marseille Bouches-du-Rhône

Chaque année à Marseille, qui dit “été”, dit “Ciné Plein Air” !



Programmation des séances du mois de septembre :



• Vendredi 3 septembre à 20h45

Centre social Sainte Elisabeth – La Blancarde (4e)

“Spider-Man : New Generation” de Bob Persichetti, Peter Ramsey & Rodney Rothman (États-Unis – 2018 – 1h57 – VF)



• Samedi 18 septembre à 20h30

Site archéologique du Port antique – Musée d’Histoire de Marseille (1er)

“Nosferatu, fantôme de la nuit” de Werner Herzog (France, RFA – 1979 – 1h45 – VF)



• Mardi 21 septembre à 20h30 (sur réservation)

Le Cloître (13e)

“Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait” d’Emmanuel Mouret (France – 2020 – 2h02)



• Vendredi 24 septembre à 20h30

Site archéologique du Port antique – Musée d’Histoire de Marseille (1er)

“L’Autre côté de l’espoir” d’Aki Kaurismäki (Finlande, Allemagne – 2017 – 1h40 – VOSTFR)



——————————



En cas d’intempéries, consultez la page fb @cinepleinairmarseille ou appelez au 04 91 91 07 99.



Pour plus de confort, n’oubliez pas vos coussins.



••• Au vu du contexte actuel, nous attirons votre attention sur les points suivants :

– La crise sanitaire et le plan vigipirate imposent des règles sanitaires et des conditions d’accueil différentes selon les lieux.

– Le port du masque est obligatoire sur chaque séance.

– Les informations pratiques (restauration sur place, jauges, distanciation…) sont susceptibles de changer à tout moment.

– Nous conseillons aux spectateurs de vérifier les informations séance par séance sur notre site mis à jour régulièrement.



••• Avertissement : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public

Cinémas du Sud & Tilt offre aux spectateurs de voir des blockbusters comme des films arts et essai, des films d’animation, de patrimoine, des ciné-concerts, … tous les étés en plein air dans différents quartiers de Marseille.

http://cinepleinairmarseille.fr/

