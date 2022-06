Ciné plein-air Marseille – Septembre Marseille, 2 septembre 2022, Marseille.

Ciné plein-air Marseille – Septembre

Différents places, parcs, lieux publics Marseillais Marseille Bouches-du-Rhône

2022-09-02 – 2022-09-23

Marseille

Bouches-du-Rhône

Marseille

Chaque année à Marseille, qui dit « été », dit « Ciné Plein Air » !



Projections au programme du mois de septembre



• Vendredi 2 septembre à 21h00

Centre Social Sainte-Elisabeth (4e)

« Arrietty le petit monde des chapardeurs » de Hiromasa Yonebayashi

[Japon, 2011, 1h34, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Vendredi 9 septembre à 21h00

Square Velten (4e)

« Dilili à Paris » de Michel Ocelot

[France, 2018, 1h35]

Séance recommandée pour les enfants



• Samedi 10 septembre à 21h00

Le Cloître (13e)

« Plein soleil » de René Clément

[France, 1960, 1h54]

Réservation obligatoire



• Samedi 17 septembre à 21h00

Site archéologique du Port Antique (MHM) (1er)

« Claude McKay, de Harlem à Marseille » de Matthieu Verdeil

[France, 2021, 1h20]



• Vendredi 23 septembre à 21h00

Site archéologique du Port Antique (MHM) (1er)

« Camille Redouble » de Noémie Lvovsky

[France, 2011, 1h55]

Festival Allez Savoir





Les séances sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

On y vient en famille, entre voisins, entre copains, on profite du lieu, de la chaleur estivale, et on se laisse porter par le film.

Pour plus de confort, n’oubliez pas vos coussins.



En cas d’intempéries, consultez la page fb @cinepleinairmarseille ou appelez au 04 91 91 07 99.

Ciné Plein-Air Marseille fête sa 27e saison, en proposant toujours plus de cinéma dans tous les quartiers de la ville !

http://cinepleinairmarseille.fr/

