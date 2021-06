Ciné plein-air Marseille – Juillet Marseille, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Marseille.

Ciné plein-air Marseille – Juillet 2021-07-02 21:45:00 – 2021-07-02

Marseille Bouches-du-Rhône Marseille

Chaque année à Marseille, qui dit « été », dit « Ciné Plein Air » !



Programmation des séances du mois de juillet :



• Vendredi 2 juillet à 21h45

Cité des Arts de la rue (15e)

« Carnets de voyage » de Walter Salles (Argentine, États-Unis, Chili, Pérou, Brésil, Royaume-Uni, Allemagne, France – 2003 – 2h06 – VOSTFR)



• Samedi 3 juillet à 21h45

Plateau sportif Saint Mauront – Bellevue (3e)

« Comme un aimant » de Akhenaton & Kamel Saleh (France – 2000 – 1h40)



• Lundi 5 juillet à 21h30

Parc Longchamp (4e)

« Stardust, le mystère de l’étoile » de Matthew Vaughn (États-Unis, Royaume-Uni – 2007 – 2h07 – VF)



• Mardi 6 juillet à 21h45

CAL des Martégales – Le Panier (2e)

« Huit femmes » de François Ozon (France – 2002 – 1h51)



• Mercredi 7 juillet à 21h45

Jardin Guy Azaïs – Centre Social La Capelette (10e)

« Les Invisibles » de Louis-Julien Petit (France – 2019 – 1h42)



• Jeudi 8 juillet à 21h45

Parc de Maison Blanche (9e)

« L’Appel de la forêt » de Chris Sanders (États-Unis – 2020 – 1h40 – VF)



• Vendredi 9 juillet à 21h45

Château Saint Loup (10e)

« Wadjda » de Haifaa Al Mansour (Arabie Saoudite, Allemagne – 2012 – 1h37 – VF)



• Samedi 10 juillet à 21h45

Collège Auguste Renoir – Malpassé (13e)

« Les Misérables » de Ladj Ly (France – 2019 – 1h45)



• Lundi 12 juillet à 21h45 (sur réservation)

Le Cloître (13e)

« Le Château de ma mère » de Yves Robert (France – 1990 – 1h38)



• Mardi 13 juillet à 21h45

Gymnase Saint Thys (10e)

« Shaolin Soccer » de Stephen Chow (Hong-Kong, Chine – 2001 – 1h53 – VF)



• Vendredi 16 juillet à 21h45

Cité La Maurelette (15e)

« La Vie scolaire » de Grand Corps Malade & Mehdi Idir (France – 2019 – 1h51)



• Lundi 19 juillet à 21h45

Cité Benza (10e)

« À la recherche du bonheur » de Gabriele Muccino (États-Unis – 2007 – 1h58 – VF)



• Mercredi 21 juillet à 21h45

Jardin Guy Azaïs – Centre Social La Capelette (10e)

« Le Sens de la fête » d’Éric Toledano & Olivier Nakache (France – 2017 – 1h57)



• Jeudi 22 juillet à 21h45

Centre de la Vieille Charité – MAAOA (2e)

« Man on the Moon » de Milos Forman (Royaume-Uni, Japon, Allemagne, États-Unis – 1999 – 1h57 – VOSTFR)



• Vendredi 23 juillet à 21h45

Centre social Le Grand Canet (14e)

« Mia et le lion blanc » de Gilles de Maistre (France, Allemagne, Afrique du Sud – 2018 – 1h37 – VF)



• Samedi 24 juillet à 21h45

Collège Auguste Renoir – Malpassé (13e)

« Happy Feet » de George Miller (États-Unis – 2006 – 1h48 – VF – Animation)



• Mardi 27 juillet à 21h30 (sur réservation)

Jardin de lecture des ABD 13 (3e)

« Jeremiah Johnson » de Sydney Pollack (États-Unis – 1972 – 1h50 – VOSTFR)



• Vendredi 30 juillet à 21h30

Plateau Sportif Velten (5e)

« Tante Hilda ! » de Jacques-Rémy Girerd & Benoît Chieux (France, Luxembourg – 2013 – 1h29 – Animation)



En cas d’intempéries, consultez la page fb @cinepleinairmarseille ou appelez au 04 91 91 07 99.



Pour plus de confort, n’oubliez pas vos coussins.



••• Au vu du contexte actuel, nous attirons votre attention sur les points suivants :

– La crise sanitaire et le plan vigipirate imposent des règles sanitaires et des conditions d’accueil différentes selon les lieux.

– Le port du masque est obligatoire sur chaque séance.

– Les informations pratiques (restauration sur place, jauges, distanciation…) sont susceptibles de changer à tout moment.

– Nous conseillons aux spectateurs de vérifier les informations séance par séance sur notre site mis à jour régulièrement.



••• Avertissement : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public

Cinémas du Sud & Tilt offre aux spectateurs de voir des blockbusters comme des films arts et essai, des films d’animation, de patrimoine, des ciné-concerts, … tous les étés en plein air dans différents quartiers de Marseille.

http://cinepleinairmarseille.fr/

