Ciné plein-air Marseille – Juillet



2022-07-01 – 2022-07-31

Chaque année à Marseille, qui dit « été », dit « Ciné Plein Air » !



Projections au programme du mois de juillet



• Vendredi 1er juillet à 21h45

Stade de Malpassé (13e)

« Le Roi Lion » de Jon Favreau

[Etats-Unis, 2016, 1h58, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Samedi 2 juillet à 21h45

Centre Social Les Lierres (12e)

« L’Ascension » de Ludovic Bernard

[France, 2017, 1h44]



• Mardi 5 juillet à 21h45

Théâtre Silvain (7e)

« Chronique d’une liaison passagère » d’Emmanuel Mouret

[France, 2022, 1h40]

Soirée d’ouverture du FID en collaboration avec Les Écrans du Sud



• Mardi 5 juillet à 21h45

Parc Longchamp (4e)

« Le Livre de la Jungle » de Jon Favreau

[Etats-Unis, 2016, 1h46, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Mercredi 6 juillet à 21h45

Centre Social Château Saint-Loup (10e)

« La Source des femmes » de Radu Mihaileanu

[France, 2011, 2h10]



• Jeudi 7 juillet à 21h45

Cité des Arts de la rue (15e)

« Chocolat » de Roschdy Zem

[France, 2016, 2h]



• Vendredi 8 juillet à 21h45

Centre Social La Capelette/Jardin Guy Azaïs (10e)

« D’où l’on vient » de Jon M. Chu

[Etats-Unis, 2021, 2h23, VF]



• Mardi 12 juillet à 21h45

Site archéologique du Port Antique (MHM) (1er)

« La Marseillaise » de Jean Renoir

[France, 1938, 2h10]



• Mercredi 13 juillet à 21h45

Cité Benza, Centre Social Château Saint-Loup (10e)

« The Hate U Give » de George Tillman Jr.

[Etats-Unis, 2019, 2h13, VF]



• Vendredi 15 juillet à 21h45

Centre de la Vieille Charité – MAAOA (2e)

« L’Homme de Rio » de Philippe de Broca

[France, 1964, 1h52]



• Mardi 19 juillet à 21h45

Square Velten (5e)

« Un Monstre à Paris » de Bibo Bergeron

[France, 2011, 1h22]

Séance recommandée pour les enfants



• Samedi 23 juillet – 21h00

Théâtre Silvain (7e)

« Ram-Leela » de Sanjay Leela Bhansali

[Inde, 2013, 2h33, VOSTFR]

DJ Set de Selecta Will

Une soirée co-organisée avec la Fiesta des Suds



• Lundi 25 juillet à 21h30

Cité Saint-Thys, Centre Social Château Saint-Loup (10e)

« Maman j’ai raté l’avion » de Chris Columbus

[Etats-Unis, 1990, 1h43, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Mercredi 26 juillet à 21h30

Jardin de lecture des ABD (3e)

« Transit » de Christian Petzold

[France, Allemagne, 2018, 1h41, VOSTFR]

Réservation obligatoire



• Mercredi 27 juillet à 21h30

Mucem (2e)

« Cléopâtre » de Joseph L. Mankiewicz (première partie)

[Etats-Unis, 1963, 4h11, VOSTFR]

Réservation obligatoire



• Jeudi 28 juillet à 21h30

Mucem (2e)

« Cléopâtre » de Joseph L. Mankiewicz (deuxième partie)

[Etats-Unis, 1963, 4h11, VOSTFR]

Réservation obligatoire



• Vendredi 29 juillet à 21h30

Mucem (2e)

« Le Secret de la pyramide » de Barry Levinson

[Etats-Unis, 1986, 1h49, VOSTFR]

Réservation obligatoire



• Vendredi 29 juillet à 21h30

Collège Auguste Renoir / Stade de Malpassé (13e)

« Aladdin » de Guy Ritchie

[Etats-Unis, 2019, 2h09, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Samedi 30 juillet à 21h30

Mucem (2e)

Film surprise

Réservation obligatoire





Les séances sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

On y vient en famille, entre voisins, entre copains, on profite du lieu, de la chaleur estivale, et on se laisse porter par le film.

Pour plus de confort, n’oubliez pas vos coussins.



En cas d’intempéries, consultez la page fb @cinepleinairmarseille ou appelez au 04 91 91 07 99.

Ciné Plein-Air Marseille fête sa 27e saison, en proposant toujours plus de cinéma dans tous les quartiers de la ville !

