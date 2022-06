Ciné plein-air Marseille – Août, 1 août 2022, .

Ciné plein-air Marseille – Août



2022-08-01 – 2022-08-31

Chaque année à Marseille, qui dit « été », dit « Ciné Plein Air » !



Projections au programme du mois d’août



• Mardi 2 août à 21h30

Parc de la Porte d’Aix (3e)

« Mon voisin Totoro » de Hayao Miyazaki

[Japon, 1988, 1h27, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Jeudi 4 août à 21h30

Ecole élémentaire Abbé de l’Epée (5e)

« Cinema Paradiso » de Giuseppe Tornatore

[France, Italie, 1989, 1h58, VF]



• Vendredi 5 août à 21h30

Centre Social La Capelette/Jardin Guy Azaïs (10e)

« Nous trois ou rien » de Kheiron

[France, 2015, 1h42]



• Jeudi 11 août à 21h15

Parc de Maison Blanche (9e)

« Lupin III : The First » de Takashi Yamazaki

[Japon, 2020, 1h33, VF]

Séance recommandée pour les enfants



• Vendredi 12 août à 21h15

Collège Auguste Renoir / Stade de Malpassé (13e)

« Green Book : Sur les routes du sud » de Peter Farrelly

[Etats-Unis, 2019, 2h10, VF]



• Vendredi 19 août à 21h00

Musée Borély (8e)

« Kill Bill : volume 1 » de Quentin Tarantino

[Etats-Unis, 2003, 1h52, VOSTFR]

Avertissement : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public – Déconseillé aux moins de 16 ans



• Samedi 20 août à 21h00

Musée Borély (8e)

« Little Miss Sunshine » de Jonathan Dayton & Valerie Faris

[Etats-Unis, 2006, 1h40, VOSTFR]



• Lundi 22 août à 22h00

Palais du Pharo (7e)

« Au Soleil de Marseille » de Pierre-Jean Ducis

[France, 1937, 1h30]

Réservation obligatoire



• Mardi 23 août à 22h00

Palais du Pharo (7e)

« Taxi » de Gérard Pirès

[France, 1998, 1h26]

Réservation obligatoire



• Mercredi 24 août à 22h00

Palais du Pharo (7e)

« Massilia Sound System : le film » de Christian Philibert

[France, 2017, 1h37]

Réservation obligatoire



• Lundi 29 août à 21h00

Centre Social La Capelette/Jardin Guy Azaïs (10e)

« Discount » de Louis – Julien Petit

[France, 2013, 1h45]



• Mardi 30 août à 21h00

Jardin de lecture des ABD (3e)

« Couleur de peau : Miel » de Jung & Laurent Boileau

[France, 2012, 1h15]

Réservation obligatoire





Les séances sont gratuites et ouvertes à toutes et tous.

On y vient en famille, entre voisins, entre copains, on profite du lieu, de la chaleur estivale, et on se laisse porter par le film.

Pour plus de confort, n’oubliez pas vos coussins.



En cas d’intempéries, consultez la page fb @cinepleinairmarseille ou appelez au 04 91 91 07 99.

Ciné Plein-Air Marseille fête sa 27e saison, en proposant toujours plus de cinéma dans tous les quartiers de la ville !

