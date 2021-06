Ciné plein-air : Mamma Mia! Colombelles, 28 août 2021-28 août 2021, Colombelles.

Colombelles Calvados

La ville de Colombelles et le cinéma Lux vous invitent à la tombée de la nuit à une projection en plein air du film Mamma Mia! de Phyllida Lloyd avec entre autres Amanda Seyfried et Meryl Streep.

Durée : 1h49min.

Plus d’informations à venir sur le site de la ville de Colombelles.

+33 2 31 35 25 00 https://www.colombelles.fr/

