Cenon Maison des associations Cenon, Gironde Ciné plein air Maison des associations Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Ciné plein air Maison des associations, 14 août 2021-14 août 2021, Cenon. Ciné plein air

du samedi 14 août au mardi 31 août à Maison des associations

« Show aux coeurs », le rendez-vous (f)estival près de chez vous attend pour une série d’animations tout l’été. Trois projections ciné en plein air sont au programme: Un temps convivial et animations prévus en amont des projections dès 18h **Projections:** * Samedi 14 août, 22h30, [Maison des associations](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/maison-des-associations) ** »SOS Fantômes »** _Dès 18h, participez aux animations ludiques_ * Vendredi 20 août, 22h30, parking de [l’Hôtel de Ville](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/hotel-de-ville) ** »Une belle équipe »** _Dès 18h, participez aux animations ludiques_ * Mardi 31 août, 22h30, quartier [Henri Sellier](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/salle-henri-sellier) (aux alentours de la Salle H. Sellier) ** »La famille Addams »**

Gratuit, tout public

« Show aux coeurs », le rendez-vous (f)estival près de chez vous vous donne attend pour une série d’animations tout l’été. Maison des associations 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T18:00:00 2021-08-14T23:30:00;2021-08-20T18:00:00 2021-08-20T23:30:00;2021-08-31T22:30:00 2021-08-31T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Maison des associations Adresse 11 Rue du 8 Mai 1945 cenon Ville Cenon lieuville Maison des associations Cenon