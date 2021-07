Orléans Frac Centre - Les Turbulences Loiret, Orléans Ciné plein air – Les Invisibles Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Dans le cadre du cycle de projections de films intitulé « Dans la cours », le Frac Centre-Val de Loire propose toute une programmation de films en plein air. Rendez-vous dans la cour des Turbulences **jeudi 15 juillet** pour la projection du film _**Les Invisibles**_. **Synopsis :** Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! Un film de Louis-Julien Petit, adapté du livre « Sur la route des invisibles – Femmes dans la rue » de Claire Lajeunie. Restauration et buvette à partir de 20h30 Projection du film à 22h. **Entrée gratuite et sans réservation** En cas d’intempéries, la projection se fera en intérieur. Retrouvez toute la programmation du cycle « Dans la cour » sur le [site internet du Frac Centre-Val de Loire](https://urlz.fr/fYma)

Le Frac Centre-Val de Loire propose tous les jeudis du mois de juillet une projection de film en plein air. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

