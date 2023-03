Ciné plein air – « Le grand bleu » Cuzion Catégories d’Évènement: Cuzion

Indre Oc and Oïl pour démarrer et refermer la saison estivale en beauté, l’association culturelle basée en Vallée de la Creuse a décidé d’innover, en proposant des séances de cinéma en plein air gratuites dans des sites remarquables de la Vallée.

Oc and Oïl pour démarrer et refermer la saison estivale en beauté, l'association culturelle basée en Vallée de la Creuse a décidé d'innover, en proposant des séances de cinéma en plein air gratuites dans des sites remarquables de la Vallée.

Le public pourra là encore amener son pique-nique pour profiter du soleil couchant sur le barrage. Une petite buvette sera installée pour l'occasion par l'association OC and OÏL pour permettre au public de se rafraîchir sous les étoiles d'août.

