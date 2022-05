Ciné Plein air “Le Chêne”

2022-07-17 – 2022-07-17 Les Nuits de Méjannes sont votre rendez-vous incontournable de l’été! Tous les jeudis, profitez d’un concert ou d’un cinéma plein air! ► Résumé : Résumé : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. ► RDV 21h45 – Champ du Mars ► Gratuit Offert par la Communauté de Communes De Cèze Cévennes. En partenariat avec cineco Droits libres dernière mise à jour : 2022-03-26 par

