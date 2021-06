Toulouse Centre d’animation Soupetard Ciné plein air : L’Appel de la forêt Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Soupetard, le jeudi 22 juillet à 21:30

#### _Aventure familiale & drame – 2020_ **_A partir de 10 ans_ ** **Synopsis** La paisible vie domestique de **Buck**, un chien au grand coeur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison et se retrouve enrolé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages au Canada pendant la ruée vers l’or des années 1890. Il va devoir s’adapter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde. **Durée** : 1h40min

Gratuit dans la limite des places disponibles.Renseignements: 05.31.22.99.70

2021-07-22T21:30:00 2021-07-22T23:59:00

