Balma Place Auguste Renoir Balma, Haute-Garonne Ciné plein air : “La la land” – Vendredi 6 août Place Auguste Renoir Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Ciné plein air : “La la land” – Vendredi 6 août Place Auguste Renoir, 6 août 2021, Balma. Ciné plein air : “La la land” – Vendredi 6 août

Place Auguste Renoir, le vendredi 6 août à 21:45

Rendez-vous Place Auguste Renoir de Lasbordes, vendredi 6 août, à 21h45, pour le second ciné plein air de l’été à Balma, avec le film « La la land ». Rendez-vous Place Auguste Renoir de Lasbordes Place Auguste Renoir Place Auguste Renoir, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T21:45:00 2021-08-06T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu Place Auguste Renoir Adresse Place Auguste Renoir, 31130 Balma Ville Balma lieuville Place Auguste Renoir Balma