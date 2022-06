Ciné plein air La Destrousse La Destrousse Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Destrousse

Ciné plein air La Destrousse, 3 août 2022, La Destrousse. Ciné plein air

Place la mairie La Destrousse Bouches-du-Rhône

2022-08-03 21:30:00 – 2022-08-03 La Destrousse

Bouches-du-Rhône La Destrousse Jeune commis épicier un peu mythomane, Irénée, à qui le cinéma a tourné la tête, est convaincu qu’il deviendra un acteur célèbre. Il rencontre une équipe de tournage qui lui réserve une plaisanterie cruelle… Il arrive aux studios plein d’espoir… Le Schpountz de Marcel Pagnol (1938) Jeune commis épicier un peu mythomane, Irénée, à qui le cinéma a tourné la tête, est convaincu qu’il deviendra un acteur célèbre. Il rencontre une équipe de tournage qui lui réserve une plaisanterie cruelle… Il arrive aux studios plein d’espoir… La Destrousse

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Destrousse Other Lieu La Destrousse Adresse Place la mairie La Destrousse Bouches-du-Rhône Ville La Destrousse lieuville La Destrousse Departement Bouches-du-Rhône

La Destrousse La Destrousse Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-destrousse/

Ciné plein air La Destrousse 2022-08-03 was last modified: by Ciné plein air La Destrousse La Destrousse 3 août 2022 Place la mairie La Destrousse Bouches-du-Rhône

La Destrousse Bouches-du-Rhône