Calvados

Ciné plein air : la culture se déconfine Cairon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Cairon. Ciné plein air : la culture se déconfine 2021-07-08 22:30:00 22:30:00 – 2021-07-08 Rue de la Mairie Pelouse derrière salle polyvalente

Cairon Calvados Cairon Dans le cadre du programme « La culture se déconfine » porté par Caen la Mer, la ville de Mathieu s’associe au cinéma Lux pour une projection en plein air.

Dès la tombée de la nuit, des séances proposant vidéos et courts-métrages* feront la part belle à l’art pour partager des moments entre amis ou en famille !

