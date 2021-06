Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Ciné-plein air : « Jack et la mécanique du coeur » Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Ciné-plein air : « Jack et la mécanique du coeur » Blainville-sur-Orne, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Blainville-sur-Orne. Ciné-plein air : « Jack et la mécanique du coeur » 2021-07-17 – 2021-07-17

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne La ville de Blainville-sur-Orne propose une projection en plein air du film d'aniamtion « Jack et la mécanique du coeur » de Stéphane Berla et Mathias Malzieu. A la tombée de la nuit. Pour votre confort, prévoyez votre siège et couverture. +33 2 31 44 61 17 https://www.blainville-sur-orne.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Ville Blainville-sur-Orne lieuville 49.22558#-0.30671