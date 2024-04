Ciné Plein Air Indiana Jones et le cadran de la destinée Gannat, jeudi 22 août 2024.

1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter Collège de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles… Mais tout bascule quand débarque sa filleule..

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 21:15:00

fin : 2024-08-22

Jardin Delarue

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Ciné Plein Air Indiana Jones et le cadran de la destinée Gannat a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme Val de Sioule