CINÉ PLEIN AIR » ILLUSIONS PERDUES »

CINÉ PLEIN AIR » ILLUSIONS PERDUES », 7 juillet 2022, . CINÉ PLEIN AIR » ILLUSIONS PERDUES »



2022-07-07 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-07 Dans le cadre du 1er festival Cord’Hérault organisé par les Amis des Orgues, festival Musiques et Passions.

ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli .

Film multi-primés aux CÉSARS 2022. Dans le cadre du 1er festival Cord’Hérault organisé par les Amis des Orgues, festival Musiques et Passions.

ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli .

Film multi-primés aux CÉSARS 2022. Dans le cadre du 1er festival Cord’Hérault organisé par les Amis des Orgues, festival Musiques et Passions.

ILLUSIONS PERDUES de Xavier Giannoli .

Film multi-primés aux CÉSARS 2022. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville