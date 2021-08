Barles Barles Alpes-de-Haute-Provence, Barles Ciné plein air film “Le sens de la fête” Barles Barles Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barles Alpes de Haute-Provence Barles À la nuit vers 21h : projection de “Le sens de la fête” de Erice Toledano et Olivier Nakache.

19h30 : pique-nique tiré du sac et verre de l’amitié. brigitte.jouves@bbox.fr +33 6 66 92 08 89 dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

