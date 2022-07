Ciné Plein Air Felicità Niort, 19 juillet 2022, Niort.

Ciné Plein Air Felicità

Quartier Ste Pezenne Stade Bourg Niort Deux-Sèvres

2022-07-19 22:30:00 – 2022-07-19

Niort

Deux-Sèvres

Niort

EUR Cet été, la Ville de Niort vous invite à assister à des projections en plein air et gratuites. L’occasion de (re)découvrir un film à la belle étoile.

Au programme de ce mardi 19 juillet, Felicità de Bruno Merle.

Film Français de 2020 – Tout public – Comédie – 1h25

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

source : https://www.vivre-a-niort.com

+33 5 49 78 74 11

Niort

