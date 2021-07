Épinal Épinal Épinal, Vosges CINÉ PLEIN AIR Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CINÉ PLEIN AIR Épinal, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Épinal. CINÉ PLEIN AIR 2021-07-12 21:40:00 21:40:00 – 2021-07-12 23:05:00 23:05:00 Musée départemental d’art ancien et contemporain 1 Place Lagarde

Épinal Vosges Dans le cadre du dispositif national Passeurs d’images, le musée propose pour la période estivale la projection d’un film d’animation, à la tombée de la nuit, dans son jardin.

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes…

(*selon météo, report le 15/07)

Gratuit. 7 ans et +. Sur réservation +33 3 29 82 20 33 https://mudaac.vosges.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

