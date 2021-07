Barbaste Barbaste Barbaste, Lot-et-Garonne Ciné plein air en Albret Barbaste Barbaste Catégories d’évènement: Barbaste

Lot-et-Garonne

Ciné plein air en Albret Barbaste, 11 août 2021-11 août 2021, Barbaste. Ciné plein air en Albret 2021-08-11 – 2021-08-11

Barbaste Lot-et-Garonne Albret Communauté organise cet été 14 séances de cinéma en plein air sur le territoire de l’Albret :

– 7 juillet à Francescas : Les Vétos.

– 12 juillet à Vianne : Ce qui nous lie

– 14 juillet à Montesquieu : Le Prince oublié

– 19 juillet à Sos : Astérix – Le secret de la potion magique

– 21 juillet au Nérac : Le Roi Lion

– 24 juillet au Nomdieu : Edmond

– 27 juillet à Poudenas : L’appel de la forêt

– 29 juillet à Réaup-Lisse : Le grand bain

– 31 juillet à Lavardac : L’aventure des Marguerite

– 7 août à Calignac : Coco

– 11 août à Barbaste : Antoinette dans les Cévennes

– 14 août au Fréchou : La bonne épouse

– 18 août à Nérac : Bohemian Rapshody

– 20 août au Saumont : La Belle époque

– 25 août à Andiran : Tous en scène

