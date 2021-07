Ciné plein air – Dilili à Paris Frac Centre – Les Turbulences, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Orléans.

Ciné plein air – Dilili à Paris

Frac Centre – Les Turbulences, le jeudi 22 juillet à 20:30

Dans le cadre du cycle de projections de films intitulé « Dans la cour », le Frac Centre-Val de Loire propose toute une programmation de films en plein air. Rendez-vous en famille dans la cour des Turbulences **jeudi 22 juillet** pour la projection du film d’niamtion _**Dilili à Paris**_ de Michem Ocelot. **Synopsis :** Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble. Restauration et buvette à partir de 20h30 Projection du film à 22h. **Entrée gratuite et sans réservation** Retrouvez toute la programmation du cycle « Dans la cour » sur le [site internet du Frac Centre-Val de Loire](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/rendez-vous/l-heure-joyeuse/evenements/dans-cour-1064.html?article=4035)

Le Frac Centre-Val de Loire propose des projections de films en plein air dans le cadre du cycle cinématographique « Dans la cour ».

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret



