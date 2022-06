Ciné plein air : « Cro-Man » Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Ciné plein air : « Cro-Man » Donzère, 20 août 2022, Donzère. Ciné plein air : « Cro-Man »

10 Rue Frédéric Mistral Pont de Robinet Donzère Drôme Pont de Robinet 10 Rue Frédéric Mistral

2022-08-20 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-20 23:00:00 23:00:00

Pont de Robinet 10 Rue Frédéric Mistral

Donzère

Drôme Donzère La commune de Donzère met en place 4 cinés plein air pour égayer vos soirées de détente cet été

Rendez-vous au Site du Pont de Robinet :

SAMEDI 20 AOUT à 21h30 « Cro-Man » +33 4 75 49 70 30 Pont de Robinet 10 Rue Frédéric Mistral Donzère

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Donzère Adresse Donzère Drôme Pont de Robinet 10 Rue Frédéric Mistral Ville Donzère lieuville Pont de Robinet 10 Rue Frédéric Mistral Donzère Departement Drôme

Donzère Donzère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzere/

Ciné plein air : « Cro-Man » Donzère 2022-08-20 was last modified: by Ciné plein air : « Cro-Man » Donzère Donzère 20 août 2022 10 Rue Frédéric Mistral Pont de Robinet Donzère Drôme

Donzère Drôme