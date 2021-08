Amfreville Amfreville Amfreville, Calvados Ciné plein air : Coco Amfreville Amfreville Catégories d’évènement: Amfreville

Ciné plein air : Coco Amfreville, 4 septembre 2021, Amfreville. Ciné plein air : Coco 2021-09-04 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-04 23:30:00 23:30:00

Amfreville Calvados Amfreville Profitez de la projection du film d’animation “Coco”, en plein air, sur le plain d’Amfreville. Restauration sur place : planches de charcuterie et fromage, buvette et popcorn. Profitez de la projection du film d’animation “Coco”, en plein air, sur le plain d’Amfreville. Restauration sur place : planches de charcuterie et fromage, buvette et popcorn. asca14860@hotmail.fr Profitez de la projection du film d’animation “Coco”, en plein air, sur le plain d’Amfreville. Restauration sur place : planches de charcuterie et fromage, buvette et popcorn. dernière mise à jour : 2021-08-12 par

