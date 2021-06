Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques CINÉ PLEIN AIR Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

CINÉ PLEIN AIR Chateau de Montaner, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Montaner. CINÉ PLEIN AIR

Chateau de Montaner, le samedi 31 juillet à 22:00

Loin des salles obscures, profitez d’une projection sous un ciel étoilé. Et pour votre confort, n’oubliez pas d’apporter un coussin sur lequel vous asseoir. Choix du film communiqué prochainement.

tarif unique 4€

Vivez le septième art autrement avec Ciné Europe ! Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T22:00:00 2021-07-31T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner lieuville Chateau de Montaner Montaner