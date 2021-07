Brest Brest Brest, Finistère Ciné Plein-Air Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Ciné Plein-Air Brest, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Brest. Ciné Plein-Air 2021-07-13 – 2021-07-13 Rue de Normandie Rives de la Penfeld

Brest Finistère Le feu d’artifice ne pouvant avoir lieu cette année, l’été démarrera avec une célébration du 14 juillet avec un ciné plein-air sur la thématique de la Révolution française. 2 séances du jeu Brest mêm’ à 20h00 et 21h15

22h15 : projection du film « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola Le placement se fera dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

dernière mise à jour : 2021-07-03

