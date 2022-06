Ciné plein air Belcodène Belcodène Catégories d’évènement: Belcodène

Bouches-du-Rhône

Ciné plein air Belcodène, 16 juillet 2022, Belcodène. Ciné plein air

Place de l’Ensoleïado Belcodène Bouches-du-Rhône

2022-07-16 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-16 Belcodène

Bouches-du-Rhône Belcodène Fille aînée du puisatier Amoretti, Patricia s’éprend de Jacques Mazel, un jeune aviateur, issu d’une famille de riches commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part rejoindre son escadrille, ignorant que Patricia attend un enfant de lui. Blâmée par son père, la jeune fille est également rejetée par les parents de Jacques. La Fille du puisatier de Marcel Pagnol (1940) Fille aînée du puisatier Amoretti, Patricia s’éprend de Jacques Mazel, un jeune aviateur, issu d’une famille de riches commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part rejoindre son escadrille, ignorant que Patricia attend un enfant de lui. Blâmée par son père, la jeune fille est également rejetée par les parents de Jacques. Belcodène

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Belcodène, Bouches-du-Rhône Other Lieu Belcodène Adresse Place de l'Ensoleïado Belcodène Bouches-du-Rhône Ville Belcodène lieuville Belcodène Departement Bouches-du-Rhône

Belcodène Belcodène Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belcodene/

Ciné plein air Belcodène 2022-07-16 was last modified: by Ciné plein air Belcodène Belcodène 16 juillet 2022 Place de l'Ensoleïado Belcodène Bouches-du-Rhône

Belcodène Bouches-du-Rhône