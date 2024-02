Ciné plein Air « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » Saint-Merd-les-Oussines, samedi 27 juillet 2024.

L’association du Bac des Cars vous invite à la soirée ciné plein air avec la projection Mission Cléopâtre est un film réalisé par Alain Chabat, sorti en 2002. Il s’agit d’une adaptation de la BD Astérix et Cléopâtre de René Goscinny et Albert Uderzo, publiée en 1963. C’est le film de la saga Astérix et Obélix qui a rencontré le plus de succès en France, avec plus de 14 millions d’entrées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 20:00:00

fin : 2024-07-27

D78

Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine bacdescars@gmail.com

