CINÉ PLEIN AIR – ASTÉRIX ET OBÉLIX, MISSION CLÉOPÂTRE Le Croisic

Loire-Atlantique

CINÉ PLEIN AIR – ASTÉRIX ET OBÉLIX, MISSION CLÉOPÂTRE Le Croisic, 28 juillet 2022, Le Croisic.

2022-07-28 22:00:00

Le Croisic Loire-Atlantique Cinéma de plein air

Cinéma Projection du film “Astérix Mission Cléopâtre” – Comédie réalisée par Alain Chabat – Durée 1h47. Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debouze… Synopsis

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent. Cinéma de plein air

