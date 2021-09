Léognan Léognan Gironde, Léognan Ciné Plein Air : Antoinette dans les cévennes Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

Léognan

Ciné Plein Air : Antoinette dans les cévennes Léognan, 3 septembre 2021, Léognan. Ciné Plein Air : Antoinette dans les cévennes 2021-09-03 21:15:00 – 2021-09-03 Parc du Pontaulic 3 Rue Jules Guesde

Léognan Gironde Léognan Un cinéma en plein air pour bien redémarrer la saison ! La commune de Léognan vous propose cette séance gratuite dans le Parc du pontaulic. Projection du film : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES /

Comédie de Caroline Vignal – 2020 – 1h37 /

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… / Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… Un cinéma en plein air pour bien redémarrer la saison ! La commune de Léognan vous propose cette séance gratuite dans le Parc du pontaulic. Projection du film : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES /

Comédie de Caroline Vignal – 2020 – 1h37 /

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… / Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… +33 5 56 96 01 30 Un cinéma en plein air pour bien redémarrer la saison ! La commune de Léognan vous propose cette séance gratuite dans le Parc du pontaulic. Projection du film : ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES /

Comédie de Caroline Vignal – 2020 – 1h37 /

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… / Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir – seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… mairie de léognan dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Léognan Adresse Parc du Pontaulic 3 Rue Jules Guesde Ville Léognan lieuville 44.73221#-0.59831