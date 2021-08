La Riche City stade Niqueux Bruère Indre-et-Loire, La Riche Ciné plein air, animations et concert City stade Niqueux Bruère La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Equinoxe propose de nous retrouver le lundi 30 août à partir de 17h00 autour de jeux, de lectures et d’infusions. Nous vous proposons de manger en plein air (pensez à amener de quoi grignoter !) dans l’ambiance survoltée de la Charcuterie musicale. Pour clore la soirée et l’été, venez revoir le film Jumanji diffusé en plein air dès la tombée de la nuit ! RDV au city stade, 8 rue Louis Niqueux à La Riche ! Cinéma en plein air, animations et concert à partir de 17h00 au city stade 8 rue Louis Niqueux à La Riche City stade Niqueux Bruère 8, rue Louis Niqueux 37520 La Riche La Riche Indre-et-Loire

