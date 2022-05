Ciné plein air “Adieu les cons” Saint-Priest-d'Andelot Catégories d’évènement: Allier

Saint-Priest-d'Andelot

Ciné plein air “Adieu les cons”, 7 juillet 2022, Saint-Priest-d'Andelot. Ciné plein air “Adieu les cons” Saint-Priest-d’Andelot

2022-07-07 22:15:00 22:15:00 – 2022-07-07

Saint-Priest-d’Andelot 03800 Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Saint-Priest-d’Andelot

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Priest-d'Andelot Autres Lieu Saint-Priest-d'Andelot Adresse Ville Saint-Priest-d'Andelot lieuville Saint-Priest-d'Andelot Departement Allier

Saint-Priest-d'Andelot Saint-Priest-d'Andelot Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-priest-dandelot/

Ciné plein air “Adieu les cons” 2022-07-07 was last modified: by Ciné plein air “Adieu les cons” Saint-Priest-d'Andelot 7 juillet 2022

Saint-Priest-d'Andelot Allier