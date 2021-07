Villeneuve-d'Ascq Ferme Petitprez Nord, Villeneuve-d'Ascq Ciné plein air à Quanta Ferme Petitprez Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 24 juillet 2021 à 22h, projection ciné de plein air à quanta, organisée par le service culture. Gratuit** Au programme, courts-métrages humoristiques pour toute la famille intitulée Zygomatiks. Cette sélection de courts métrages est proposée par les Rencontres audio-visuelles et sera projetée dans le jardin de l’association Quanta, au bord du lac du Héron (Ferme Petitprez). * La projection est gratuite et pourra accueillir jusqu’à 150 personnes assises confortablement dans des transats. * Le bar de Quanta est exceptionnellement ouvert pour l’occasion dès 19h, on peut y manger sur place * Durée 1h20.

Ferme Petitprez 7 Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-07-24T22:00:00 2021-07-24T23:30:00

