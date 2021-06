Saint-Estève-Janson Théâtre du vallon de l'Escale Bouches-du-Rhône, Saint-Estève-Janson Ciné plein air – 10 jours sans maman Théâtre du vallon de l’Escale Saint-Estève-Janson Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

10 jours sans maman Durée 1h 38min / Comédie De Ludovic Bernard Par Ludovic Bernard, Mathieu Oullion Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. Séance tout public, sans réservation A 20h30 au théâtre du Vallon de l’Escale Nous vous demandons de bien respecter les gestes barrières, à savoir port du masque (même en statique), distanciation sociale (marquage au sol et sur les gradins), lavage des mains (gel hydroalcoolique à divers point), etc

Entrée libre

