Jullouville Manche Jullouville Venez voir un film sur la plage, sur grand écran, à l’heure du coucher de soleil !

Prévoir un petit plaid. Plage du Casino.

Ce mardi : » Intouchables » – début du film à 22h00. Dates pour le cinéma en plein air place du Casino :

Mardi 6 juillet : A Star Is Born début du film à 22h15 ;

Mardi 20 juillet : Intouchables début du film à 22h00 ;

Mercredi 4 août : Le sens de la fête début du film à 21h45 ;

Jeudi 19 août : Donne-moi des ailes début du film à 21h15. Venez voir un film sur la plage, sur grand écran, à l’heure du coucher de soleil !

