ciné pitchouns Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, samedi 20 avril 2024.

Pour le second ciné pitchouns des vacances on par à la rencontre de Roquette et les Mal aimés.

Synopsis

Plongez dans quatre histoires riches en rencontres mémorables, explorant des univers créatifs variés, de la ville à la campagne, de la montagne à la mer. Rencontrez des héros méconnus de la nature tels que l’ours, le requin, le corbeau, la renarde et la blairelle, filmés à hauteur d’enfants pour éveiller la curiosité, nourrir l’imagination et inspirer l’amour pour ces compagnons mal-aimés. Une suite attendue qui charmera et inspirera, tout en continuant à ravir les fans du premier volet. Préparez-vous à sourire, à être surpris et à être touché en plein cœur, tout en découvrant les valeurs puissantes d’amitié, de découverte et de respect de la Biodiversité.

Tarif unique à 4€

Les enfants pourront fabriquer un pantin et le colorier. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 10:40:00

Place de l’Hôtel de Ville Cinéma Grand Ecran

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.pontonx@gmail.com

