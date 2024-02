ciné pitchouns Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, samedi 24 février 2024.

Cette nouvelle séance ciné pitchouns est proposée à partir de 3 ans sur allo ciné mais dure 1h15.

Synopsis

Rose est une petite fée qui a toujours vécu seule dans son rosier. Elle rêve passionnément d’avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l’inconnu pour s’éloigner de son repaire. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d’aventures, croise le chemin de Rose et elles deviennent immédiatement amies, malgré leurs différences. Satin veut partir à la découverte du monde, et quant à elle, Rose préfère rester tranquille dans son rosier. Mais, lorsque sa nouvelle amie est kidnappée par une méchante Troll de Pierre, Rose doit surmonter ses peurs et se lancer dans un dangereux voyage jusqu’aux Montagnes noires pour sauver Satin.

Cette séance est au tarif unique de 4€ enfant et adulte

et chacun repartira avec un souvenir du film 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24 11:45:00

Place de l’Hôtel de Ville Cinéma Grand Ecran

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.pontonx@gmail.com

