Mèze Mèze Hérault, Mèze CINÉ – PITCHOUN « MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL » Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

CINÉ – PITCHOUN « MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL » Mèze, 24 décembre 2021, Mèze. CINÉ – PITCHOUN « MIMI ET LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL » Mèze

2021-12-24 – 2021-12-24

Mèze Hérault Mèze Dès 5 ans.

Petit-déj offert avant la projection.

Afin de nous faire vivre la magie de Noël avec l’imagination pour seule frontière, Mimi, timide et non-voyante, et Lisa, sa voisine délurée, reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages. Dès 5 ans.

Petit-déj offert avant la projection.

Afin de nous faire vivre la magie de Noël avec l’imagination pour seule frontière, Mimi, timide et non-voyante, et Lisa, sa voisine délurée, reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages. +33 4 67 43 81 70 Dès 5 ans.

Petit-déj offert avant la projection.

Afin de nous faire vivre la magie de Noël avec l’imagination pour seule frontière, Mimi, timide et non-voyante, et Lisa, sa voisine délurée, reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages. Mèze

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OT ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville Mèze