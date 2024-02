Ciné Pitchoun ! Rue Sellenick Les Andelys, dimanche 11 février 2024.

Ciné Pitchoun ! Rue Sellenick Les Andelys Eure

Cette année le SNAC rayonne sur le territoire pour partager avec vous toujours plus de culture ! L’occasion de nouer un partenariat avec le Cinéma Place des Andelys qui propose, une fois par moi, un ciné pitchoun.

Le cinéma pour les enfants…et leurs parents. Une fois par mois, découvrez un film pour le jeune public au tarif très attractif de 3,50€ valable pour les enfants et leurs accompagnateurs. Séance le dimanche à 10h30.

Voici le programme

– 19 novembre Dounia et la princesse

– 10 décembre Super Mario Bros, Le Film

– 21 janvier Titina

– 11 février Neneh Superstar

– 17 mars Miraculous Le Film

– 14 avril Le lion et les 3 brigands

-19 mai Le secrets des Perlims

– 16 juin Ernest et Célestine

Contact

Cinéma Palace

Rue Sellenick, 27 700 Les Andelys

Tél 002.32.54.13.64

Site web https://www.noecinemas.com/les-andelys/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:30:00

fin : 2024-02-11

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie

L’événement Ciné Pitchoun ! Les Andelys a été mis à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération