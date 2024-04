Ciné Pitchoun lecture et projection Octav Vic-en-Bigorre, mardi 9 avril 2024.

Ciné Pitchoun lecture et projection Octav Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

L’Octav vous convie à Ciné pitchoun, le rendez-vous pour les plus petits !

Lecture et projection dans le cadre de la Grainofête à la Médiathèque d’Andrest…

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux …

À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Le temps de lecture sera animé par Céline de la Médiathèque d’Andrest.

4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 10:00:00

fin : 2024-04-09

Octav 21 place du corps Franc Pommiès

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie octav@adour-madiran.fr

L’événement Ciné Pitchoun lecture et projection Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2024-04-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65